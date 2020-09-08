МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем снижаются в пределах 4%, поскольку пессимизм вокруг спроса на топливо и растущая напряженность между США и КНР оказывают давление на настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,74%, до 41,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — падала на 3,87%, до 38,23 доллара за баррель.

Признаки падения спроса продолжают оказывать понижательное давление на цены. Агентство Блумберг отмечает, что только четыре из 10 азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, опрошенных агентством, планируют покупать больше саудовской нефти после того, как королевство снизило цены на октябрь, поскольку потребление остается ниже уровня до пандемии.

"Ключевой проблемой для рынка остается спрос. Поскольку Китай пополнял запасы в предыдущие месяцы, в настоящее время на рынке отсутствуют значительные новые закупки с его стороны", — сказал агентству глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson).

Наряду с опасениями по поводу спроса нарастает напряженность в отношениях между США и КНР, который является крупнейшим импортером нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем. В понедельник Трамп в интервью отметил, что власти США не будут заключать контракты с компаниями, которые отдают работу на аутсорсинг китайским фирмам, так как Китай может якобы использовать деньги, которые он получает таким образом, на укрепление своих вооруженных сил.