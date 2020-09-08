МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем укорили темпы снижения, американская марка WTI дешевеет уже более чем на 5%, Brent — на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,31%, до 40,62 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — падала на 5,43%, до 37,61 доллара за баррель.

Растущие внешнеполитические риски, подразумевающие ухудшение взаимоотношений США и КНР, а также опасения за спрос оказывают давление на рынки, побуждая инвесторов отказываться от покупок "черного золота". Участники торгов опасаются, что продолжающийся рост числа случаев коронавируса в мире может повлечь за собой новые ограничения, тем самым затормозив восстановление спроса.

"Снижение цен продолжается сегодня…. Мы считаем, что это в первую очередь связано с опасениями по поводу спроса", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).