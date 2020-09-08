МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник обновил июльские минимумы по основным индексам: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля, долларовый РТС ниже 1200 пунктов – впервые с 14 июля на фоне обвала нефти и ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижался на 1,31% — до 2891,35 пункта, индекс РТС — на 2,17%, до 1192,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 70 копеек, до 76,47 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 90,16 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,5%, до 40,15 доллара за баррель.