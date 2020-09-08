МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил падать к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и падающих западных фондовых площадок.

Высокие санкционные риски добавляют давление на рубль на фоне обновления во вторник ценовым индексом Мосбиржи государственных облигаций минимума с мая. 100 рублей за евро больше не фантастика. Что делать с накоплениями

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск рос на 68 копеек, до 76,45 рубля, курс евро — на 65 копеек, до уровня 90,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар обновил максимум с апреля, поднявшись до 76,48 рубля, евро — с февраля 2016 года — до 90,16 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник продолжает падать к основным резервным валютам.

Санкционные риски толкают инвесторов из российских активов. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.

На этом фоне негативный для рубля сигнал приходит от падения ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, который сегодня обновил минимум с мая, опустившись ниже предыдущего, достигнутого 18 августа.

Падение рынка нефти также поддерживает давление на рубль. Так, фьючерсы на сорт Brent валятся днем на 3,3%, до 40,62 доллара за баррель, обновляя минимумы с конца июня.

Признаки падения спроса продолжают оказывать понижательное давление на нефтяные цены. Агентство Блумберг отмечает, что только четыре из 10 азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, опрошенных агентством, планируют покупать больше саудовской нефти после того, как королевство снизило цены на октябрь, поскольку потребление остается ниже уровня до пандемии.

Западноевропейские биржевые индексы падают на 0,4-1,5%, американские фондовые фьючерсы теряют 0,2-2,4%. Инвесторы отмечают данные о падении ВВП еврозоны, по окончательной оценке, во втором квартале — на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% — в годовом. Таким образом, можно говорить о том, что экономика вошла в рецессию.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Экспорт крупнейшей экономики Европы в июле вырос на 4,7% по отношению к июню, а импорт — на 1,1%. Аналитики при этом ожидали роста экспорта на 5%, а импорта — на 3,3%.

В итоге, доллар и евро растут днем на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти упала до уровня 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Развивающиеся" валюты утром пытались расти, но затем испытали резкое снижение, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Некоторые представители сектора несут ощутимые потери. Данное движение вызвано очередным восходящим импульсом доллара на форексе. Рубль продолжает слабеть и может ускорить снижение после пробоя достигнутых вчера многомесячных минимумов", — добавил он.

На фоне усилившейся волатильности на рынке рубль из-за геополитических новостей продолжает падение, при смягчении санкционных рисков возможно постепенное ослабление доллара до 75,5 рубля, оценивает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.