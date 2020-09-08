МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, на безлимитном аукционе предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года, а также ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске — 46,769 миллиарда рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

На прошлой неделе Минфин России разместил облигации федерального займа на рекордные 215 миллиардов рублей при совокупном спросе почти в 350 миллиардов.

По итогам размещений в июле и августе, а также одного аукционного дня в сентябре министерство разместило гособлигации на общую сумму порядка 619,8 миллиарда рублей, выполнив на 61,98% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который установлен на уровне 1 триллиона рублей. Объем размещенных с начала года ОФЗ составляет 2,226 триллиона рублей.