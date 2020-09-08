МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают во вторник на фоне неопределенности вокруг торговых взаимоотношений США и КНР, кроме того продолжается распродажа акций IT-компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,83%, до 27840 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,12%, до 11187,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,43%, до 3368,88 пункта.

Давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что власти США не будут заключать контракты с компаниями, которые отдают работу на аутсорсинг китайским фирмам, так как Китай может якобы использовать деньги, которые он получает таким образом, на укрепление своих вооруженных сил. Инвесторы опасаются, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками может поставить под угрозу их торговое соглашение.

Трейдеры продолжают распродавать акции технологических компаний. Бумаги Apple дешевеют на предварительных торгах на 5,7%, Tesla — на 15,5%. Акции Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon дешевеют на 3-4%.

За предыдущие две торговые сессии индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 6% на фоне начавшейся распродажи акций IT-компаний. Ранее газета Financial Times сообщила, что японская компания SoftBank скупала в течение последнего месяца опционы на акции технологических компаний на миллиарды долларов, что привело к ралли бумаг техсектора, за которым последовало резкое снижение.