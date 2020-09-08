МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падает на открытии торгов вторника на 3,5% в свете продолжающейся распродажи акций техсектора после предыдущего ралли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.31 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 3,5%, до 10917,4 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 1,21%, до 27793 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 1,78%, до 3364,9 пункта.

Бумаги Apple дешевеют на 5%, Tesla — на 16%. Акции Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon дешевеют на 3-5%.

На прошлой неделе индекс NASDAQ потерял около 6% всего за два дня. До этого показатель непрерывно рос на протяжении четырех торговых сессий, установив исторический рекорд в 12074,07 пункта.