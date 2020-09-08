МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось: Brent дешевеет до минимума с июня, WTI теряет 7% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов. Эксперт прогнозирует рост нефти Brent до $50 за баррель

По состоянию на 16.37 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,86%, до 39,97 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 7,39%, до 36,83 доллара за баррель.

Цена нефти марки Brent дешевеет уже пятую торговую сессию подряд, потеряв уже почти 8% своей стоимости. Марка WTI за то же время подешевела на 8%. Сегодня падение продолжается более быстрыми темпами на фоне роста опасений за спрос на сырье.