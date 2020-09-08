События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 сентября
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь)
|-9,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|5,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,7%
|2,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август)
|-2,4%
|-2%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,5%
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (август)
|245,6 тыс
|220 тыс
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-1,368 млн барр
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июль)
|5,889 млн
|6 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,11 млн барр
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,66%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,36 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|13:19
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2020)
|1,6%
|-8,5% (прогноз)
https://1prime.ru/Financial_market/20200908/832002643.html