Реальный эффективный курс рубля за 8 месяцев снизился на 11,8%, в августе - на 5,2%
МОСКВА, 8 сен / — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 11,8%, в августе сократился на 5,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 4% по сравнению с июлем, к евро — на 7%.
Номинальный курс рубля к доллару снизился в августе на 3,4%, к евро — на 6,8%.
https://1prime.ru/Financial_market/20200908/832002890.html