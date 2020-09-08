МОСКВА, 8 сен / — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе снизился на 11,8%, в августе сократился на 5,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 4% по сравнению с июлем, к евро — на 7%.

Номинальный курс рубля к доллару снизился в августе на 3,4%, к евро — на 6,8%.