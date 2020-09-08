МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций после обновления минимумов по основным индексам продолжает снижаться на фоне обвала нефти и ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.18 мск снижался на 1,43% — до 2890,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,18%, до 1191,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 64 копейки, до 76,41 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 90,07 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,43%, до 39,73 доллара за баррель.

Европейские индексы снижаются на 0,81-2,01%, основные индексы рынка акций США падают на 1,88-2,29%.

РЫНОК АКЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

После краткосрочного роста основных российских индексов в начале дня российский рынок акций ушел вниз на негативном внешнем фоне.

Обвал рынка нефти усилил негативные настроения, в результате чего индекс РТС и Мосбиржи с коротким промежутком времени упали ниже круглых отметок.

Рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля, долларовый РТС ниже 1200 пунктов – впервые с 14 июля.

Негатив на европейских площадках также способствовал распродажам на российском рынке. Кроме того, дешевеющий рубль надавил на динамику индекса РТС.

"Давление на рисковые активы оказывает высокая геополитическая напряженность между несколькими крупными экономиками. Кроме противостояния США и Китая в высокотехнологической сфере, беспокойство вызывает неспособность Великобритании и ЕС прийти к компромиссу по двухстороннему торговому соглашению и другим условиям Brexit, что угрожает выходом страны из Евросоюза без сделки", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Помимо этого, на российский рынок и на акции "Газпрома" в частности давят заявления США по "Северному потоку 2".

"Новостей по нефти почти нет, а это означает, что рынок по-прежнему сосредоточен на слабом восстановлении спроса и рисках падения дисциплины в ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак также напомнил, что наличие законсервированных скважин позволит РФ вернуть себе долю рынка, когда спрос восстановится до прежних объёмов. Однако для нефтетрейдеров подобные заявления также означают то, что искусственный дефицит предложения – это не повод для роста котировок", — прокомментировал Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Mail.Ru (-4,64%,) обыкновенные акции "Селигдара" (-4,42%), депозитарные расписки TCS (-3,95%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 3,67%, префы – на 3,235%), акции "Яндекса" (-3,64%), а также акции Petropavlovsk (-3,44%), Polymetal (-2,96%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,98%), "Полюса" (-2,99%) и акции "Газпрома" (-1,89%).

В лидерах роста — акции "Алросы" (1,43%), депозитарные расписки Х5 (0,55%) и депозитарные расписки ГК "Эталон" (0,52%).

ПРОГНОЗЫ

Если ситуация на мировых рынках не улучшится, как минимум до ноябрьских выборов президента США мы можем не увидеть индекс РТС выше 1200 пунктов, а индекс Мосбиржи — выше 3000 пунктов, полагает Бабин из "БКС Брокер".

Российский рынок и рубль продолжат нести потери на внешнеполитических рисках, считает Кочетков из "Открытие Брокер".