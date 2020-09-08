МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов падает к доллару до минимального значения с августа на фоне сохранения опасений относительно того, что Великобритания покинет Евросоюз без торгового соглашения, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс фунта снижался до 1,3034 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3166 доллара. В ходе торгов показатель опускался до 1,301 доллара, что является минимумом с 10 августа.

Курс евро снижался в то же время до 1,1795 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1817 доллара, курс доллара к иене опускался до 105,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,25 иены, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,65%, до 93,32 пункта.

Валютные инвесторы с осторожностью взвешивают новости вокруг Brexit, оценивая вероятность выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. На этом фоне инвесторы с пессимизмом восприняли сообщения СМИ о том, что Великобритания предупредила ЕС о том, что она ведёт подготовку к выходу из союза без итогового соглашения.

Во вторник также Великобритания и США планируют начать четвертый раунд переговоров по торговому соглашению после выхода Британии из Евросоюза.

"Напряженное начало следующего раунда переговоров по Brexit послужило катализатором (падения курса фунта — ред.). Сохраняются опасения относительно устойчивости восстановления экономики Великобритании", — отметил глава европейской валютной стратегии TD Securities Нед Румпелтин (Ned Rumpeltin), чье мнение приводит агентство Блумберг.

"На фондовом рынке наблюдается снижение аппетита к риску, что является достаточно положительным моментом для доллара", — сказал агентству Рейтер глава стратегии FX в Exchange Bank of Canada Эрик Брегара (Erik Bregar).

Евро также дешевеет к доллару на фоне слабой статистики по еврозоне. ВВП ЕС в втором квартале упал на 13,9% в годовом выражении, а ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% — в годовом. Аналитики прогнозировали падение на 15% в годовом выражении и на 12,1% — в квартальном.