МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется во вторник вечером на фоне неоднозначного новостного фона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,2 доллара, до 1933,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел при этом на 0,55%, до 26,562 доллара за унцию.

Геополитические риски поддерживают стоимость золота как надежного актива. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен ограничить экономические отношения с Китаем. Трейдеры полагают, что такие заявления могут привести к эскалации торгового конфликта между странами.

В то же время укрепление доллара сдерживает рост стоимости золота. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на золото, так как метал в таком случае становится дороже для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет во вторник вечером на 0,7%, до 93,33 пункта.

Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir), чье мнение приводит агентство Рейтер полагает, что стоимость золота может опуститься ниже 1900 долларов за унцию, если доллар продолжит укрепляться. При этом он допустил, что доллар ослабнет. "Все центральные банки находятся в одной лодке, им придется продолжать печатать деньги, смягчать монетарную политику, чтобы бороться с кризисом, в котором мы находимся", — предположил аналитик.