МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал во вторник по индексу Мосбиржи на почти 1,5% на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках, индекс РТС потерял еще более значительно на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,48% — до 2888,79 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1189,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск растет на 58 копеек, до 76,35 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 90,04 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,02%, до 39,9 доллара за баррель.

Европейские индексы снизились на 0,18-1,59%, основные индексы рынка акций США падают на 1,72-2,72%.