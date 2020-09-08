МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги снижением на слабых данных по ВВП в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,18%, до 5926,8 пункта. Французский CAC 40 упал на 1,59%, до 4973,52 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 12968,33 пункта.

Давление на котировки оказала статистика, согласно которой ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по окончательной оценке, упал на 13,9% в годовом выражении. ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в отчетном периоде снизился на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% — в годовом. По данным Евростата, падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Экспорт крупнейшей экономики Европы в июле вырос на 4,7% по отношению к июню, а импорт — на 1,1%. Аналитики при этом ожидали роста экспорта на 5%, а импорта — на 3,3%.

Небольшую поддержку британскому FTSE 100 оказало ослабление фунта в свете неопределенности вокруг Brexit. Более дешевая национальная валюта традиционно увеличивает доходы компаний-экспортеров, что повышает интерес к их бумагам на бирже. Накануне власти страны начали информационную кампанию подготовки к торговым отношениям после окончания переходного периода в январе 2021 года.