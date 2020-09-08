МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением на внешнем негативном фоне, свидетельствуют данные торговой площадки.

Во вторник падением закрылись биржи Европы, снижаются американские индексы и цены на нефть.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,74%, до 4,79 доллара, "Новатэка" — на 1,16%, до 145,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,15%, до 61,94 доллара, "Газпрома" — на 3,22%, до 4,51 доллара, "Газпром нефти" — на 3,34%, до 19,96 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,29%, до 26,06 доллара, "Северстали" — на 0,41%, до 12,15 доллара, НЛМК — опустилась на 1,42%, до 20,9 доллара.

Расписки ВТБ упали в стоимости на 1,32%, до 0,86 доллара, Сбербанка — подешевели на 2,02%, до 11,38 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,62%, до 23,95 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,18%, до 5,4 доллара, "Магнита" — на 2,02%, до 14,08 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 2,39%, до 2,65 доллара.