МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером продолжает падать к доллару и евро на фоне рухнувшей нефти и упавших западных фондовых площадок.

Добавляют давление на рубль сохраняющиеся высокими санкционные риски.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.29 мск повышался на 46 копеек до 76,23 рубля, курс евро — на 44 копейки до уровня 89,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник вечером продолжает падать против основных резервных валют, оставаясь под давлением сразу нескольких факторов.

Возросшие санкционные риски толкают инвесторов из российских активов. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Решение по "Северному потоку 2" в связи с ситуацией вокруг Навального пока не принято, оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

На этом фоне негативный для рубля сигнал приходит от падения ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, который во вторник обновил минимум с апреля.

Обвал рынка нефти также поддерживает давление на курс рубля. Так, фьючерсы на сорт Brent рухнули во вторник более чем на 6% до 39,31 доллара за баррель, обновляя минимумы с середины июня.

Западноевропейские биржевые индексы упали во вторник на 0,2-1,6%, американские фондовые индексы при этом теряют вечером 1,7-2,9%.

Давление на фондовые котировки оказали заявления президента США о том, что власти США не будут заключать контракты с компаниями, которые отдают работу на аутсорсинг китайским фирмам, так как Китай может якобы использовать деньги, которые он получает таким образом, на укрепление своих вооруженных сил. Инвесторы опасаются, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками может поставить под угрозу их торговое соглашение.

В итоге, доллар и евро падают вечером на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти упала до уровня 3,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль оставался под серьезным давлением таких факторов, как глобальное бегство от риска, падение цен на нефть и сохранение санкционных угроз, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Заметные потери несли и другие валюты на рынках EM, которые оставались под неблагоприятным впечатлением не вполне дружелюбного высказывания американского президента в отношении дальнейшего торгового сотрудничества с Китаем. Впрочем, текущие уровни доллара на российском рынке все же во многом поддерживаются санкционными рисками", — добавил он.

Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным, что, впрочем, во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли дна, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Ближайшей психологической целью роста доллара является планка 77 рублей, но в моменте рынок вполне может проскочить и до уровня 77,6 рубля. Евро будет вести себя менее динамично, чем в предыдущие недели. Мы закладываем рост на ближайшие сессии не выше 91,5 рубля", — добавил он.