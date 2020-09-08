МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи почти на 1,5% на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках, индекс РТС потерял более 2% на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,48% — до 2888,79 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1189,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск растет на 47 копеек, до 76,24 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 89,92 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,07%, до 39,88 доллара за баррель.

Европейские индексы снизились на 0,18-1,59%, основные индексы рынка акций США падают на 1,53-2,44%.

"Во вторник внешний фон не дал российскому рынку взять реванш. Ухудшение настроений глобальных инвесторов и сокращение рисков способствовали усилению распродаж российских акций. Тем самым мы ушли ниже важного рубежа в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, чуть выше которых будет торговаться индекс в ближайшую торговую сессию", — отмечает Александр Бахтин из БКС Премьер".

"Главным образом сработал американский фактор, где после выходного дня продолжились распродажи и вновь наиболее пострадавшим стал высокотехнологический сектор. Мы имеем дело с назревшим коррекционным движением. Одним из новостных триггеров стало обострение информационной повестки вокруг США и Китая", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "Яндекса" (-4,72%), обыкновенные акции "Селигдара" (-3,75%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 3,56%, префы – на 2,05%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,3%,) депозитарные расписки TCS (-2,68%), а также акции Polemetal (-2,61%), акции "Газпром нефти" (-2,59%), "Газпрома" (-2,53%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,52%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-2,48%).

В лидерах роста — депозитарные расписки Х5 (1,59%), акции "Алросы" (1,33%), и акции ФСК ЕЭС (0,82%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник опустились ниже 2900 и 1200 пунктов, подавая сигналы в пользу развития нисходящего движения в район 2800 и 1110 пунктов соответственно. Теперь можно говорить о том, что на российских площадках развивается не только краткосрочный, но и среднесрочный нисходящий тренд, который в ближайшие дни рискует усилиться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2840-2940 пунктов", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Рынок пока не может найти опору, полагает Валерий Емельянов из "Фридом финанс". При продолжении внешней коррекции до конца недели индекс вполне может дойти 2830 пунктов — на этих уровнях у рынка довольно сильная поддержка, добавляет он.