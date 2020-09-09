МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром слабо снижается, стабильный доллар оказывает некоторое давление на стоимость металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15%, или на 2,9 доллара, до 1940,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,01%, до 26,995 доллара за унцию.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,48%, до 93,16 пункта.

При этом более активное снижение цен на актив-убежище тормозят опасения инвесторов относительно возможной второй волны коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики.