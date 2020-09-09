МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь) -9,5% 10% (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 5,5% 10,7% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,7% 2,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август) -2,4% -2% (факт)
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,46%  
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (август) 245,6 тыс 220 тыс
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -1,368 млн барр  
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июль) 5,889 млн 6 млн
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады    
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,11 млн барр  
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,66%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,36 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
13:19 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2020) 1,6% -8,5% (прогноз)