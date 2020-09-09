МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром снижается в среднем на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.46 мск биткоин дешевел на 1,71% — до 10 084 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,38% — до 10 086 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,5% рынка.

В понедельник цена биткоина впервые с 27 июля упала ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и достигла уровня в 9930 долларов. Во вторник стоимость криптовалюты перешла к коррекционному росту, однако затем снижение возобновилось.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты может продолжить падение.

"Биткоин продолжает торговаться в диапазоне 9900-10600 долларов. Большинство крупных альткоинов (альтернативные криптовалюты — ред.) торгуются аналогичным образом за исключением, пожалуй, Binance Coin (токен криптобиржи Binance), который укрепился почти до недавних максимумов", — отметил он.

"В целом, я ожидаю дальнейшего снижения крипторынка, но перед этим мы вполне можем увидеть рост на 3-5% до уровней сопротивления", — добавил эксперт.