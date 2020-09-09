МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль перешел к коррекционному росту против доллара и евро, несмотря на ухудшившуюся конъюнктуру рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 2 копейки, до 76,26 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,73 рубля. С утра доллар поднимался до 76,49 рубля, евро — до 89,96 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,75%, до 39,48 доллара за баррель по марке Brent.