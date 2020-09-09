МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня немного теряет по индексу Мосбиржи на внешнем негативе.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,2%, до уровня 2882 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,15% — до 1191 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти снижается на 0,6%, до 39,55 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах опять рухнули — на 2,3-4% на фоне обвала сектора высокотехнологических акций.