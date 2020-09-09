МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Акции Polymetal падают на более чем 4% после сообщения о продаже пакета акций золотодобытчика банком "Открытие".

К 10.31 мск акции Polymetal дешевели на 4,4%, до 1862,5 рубля. Ранее в среду они уже падали до 1861 рубля (-4,5%) — до минимума с 12 августа.

Банк "Открытие" продал 16 миллионов акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, по цене 1,9 тысячи рублей за бумагу (всего примерно на 30,4 миллиарда рублей) при цене закрытия вторника на уровне 1948,1 рубля, сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.