МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном повышаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" повышалась на 0,04%, до 4,8 доллара, "Новатэка" — на 0,28%, до 145,7 доллара, "Лукойла" — на 0,03%, до 61,96 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,57%, до 4,53 доллара, "Газпром нефти" — на 0,28%, до 20,02 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" понижалась на 0,48%, до 25,93 доллара, "Северстали" — на 0,21%, до 12,12 доллара, НЛМК — на 0,29%, до 20,84 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,21%, до 0,86 доллара, Сбербанка — на 0,24%, до 11,41 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,83%, до 24,15 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 2,13%, до 5,29 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,14% до 14,1 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 0,38%, до 2,64 доллара.