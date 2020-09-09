МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут, демонстрируя коррекцию после снижения вторника, британский FTSE 100 подкрепляется слабым фунтом, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.13 мск французский CAC 40 рос на 0,87%, до 5016,8 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,06%, до 13105,45 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 1,05%, до 5992,35 пункта.

Европейские акции стабилизировались в среду после значительного падения на предыдущей сессии. По итогам торгов FTSE 100 снизился на 0,18%, CAC 40 упал на 1,59%, а DAX — на 1,01%.

Поддержку британскому FTSE 100 оказало ослабление фунта в свете неопределенности вокруг Brexit. Фунт дешевеет к доллару на 0,28%, до 1,2947 доллара за фунт.

Более дешевая национальная валюта традиционно увеличивает доходы компаний-экспортеров, что повышает интерес к их бумагам на бирже. Накануне власти Великобритании начали информационную кампанию подготовки к торговым отношениям после окончания в январе 2021 года переходного периода в рамках Brexit.

В последнее время на фондовых рынках присутствует довольно сильная волатильность, вызванная неуверенностью вокруг коронавируса и перспектив восстановления экономики.