МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Нерезиденты в августе продали акции на Московской бирже на 34,2 миллиарда рублей против покупок в июле, следует из ежемесячного "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

"В августе на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности (относительно июля 2020 года) и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций (было продано акций на сумму 34,2 миллиарда рублей), НФО также осуществили продажи в размере 1,5 миллиарда рублей. Нетто-покупки акций осуществили СЗКО (30,1 миллиарда рублей) и прочие банки (5,7 миллиарда рублей)", — указывается там.

В обзоре за июль эксперты ЦБ РФ сообщали, что нерезиденты в июле купили акции на Московской бирже на 1,6 миллиарда рублей после продаж в мае и июне.