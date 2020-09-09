МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем увеличивается к евро и слабо снижается к иене на общем снижении рисковых настроений у инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1779 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 93,58 пункта.

Поводом для опасений на рынках послужили новости о том, что AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников.

Глава отдела валютной стратегии BMO Capital Стивен Галло (Stephen Gallo), чьи слова приводит агентство Рейтер, отмечает, что трейдеры сталкиваются сейчас с целым рядом факторов риска — ноябрьские выборы в США, Brexit, торговая напряженность между США и Китаем, решения центробанков, рост числа заражений коронавирусом.