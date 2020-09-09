МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российские компании с начала сентября активно выходят на международный рынок заимствований, после летнего затишья открывая традиционное "осеннее окно" для сделок. Как рассказали агентству "Прайм" банки-организаторы, иностранные инвесторы, несмотря на возросшую волатильность, сохраняют спрос на качественный российский риск. В мире разгорается кризис, с которым люди еще не сталкивались

Первыми открыли осенний деловой сезон размещения еврооблигаций "Норильского никеля" и телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). "Норникель" занял 500 миллионов долларов на пять лет под рекордные 2,55% годовых при спросе, который на пике превысил 2 миллиарда долларов, Veon же разместил пятилетние рублевые евробонды на 10 миллиардов рублей с доходностью 6,5% годовых.

"Безусловно, сентябрь открылся на позитивной волне, несмотря на возросшую волатильность. Последние долговые размещения продемонстрировали сохранение интереса международных инвесторов к качественному российскому риску. Это, в частности отразилось в рекордно низкой ставке, которую удалось зафиксировать "Норильскому никелю": 2,55% годовых на пять лет — дешевле в России не занимал никто на сопоставимом сроке. Даже в глобальном масштабе это очень низкая ставка", — рассказала управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Ольга Гороховская.

"Действительно, мы наблюдаем возвращение активности на международные рынки капитала после двухмесячного перерыва для российских эмитентов, первым из которых стал "Норникель", — поддержал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, отметив хорошо сбалансированное географическое участие инвесторов в сделке.

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ

При этом опрошенные эксперты ожидают сохранение высокой активности со стороны российских эмитентов на долговых рынках. "Ряд корпоративных эмитентов из России, как мы понимаем, изучают возможности своего выхода, и даже готовятся к сделкам. Главное — привлекательные текущие уровни международного рынка, прежде всего, для экспортеров — в валюте, но и рублевые ставки, в случае международных размещений, — не хуже локального рынка", — сказал Шулаков. На валютном рынке затевается серьезная игра, к чему готовят рубль

Так, по информации источников РИА Новости, планируют размещение евробондов в долларах производитель нефтедобывающего оборудования "Борец" и "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее группа "Кокс"), Совкомбанк готовит размещение социальных еврооблигаций, номинированных в рублях. Кроме того, на локальном долговом рынке, помимо ряда российских регионов, планируется размещение облигаций Республики Казахстан.

По словам Шулакова, ставки на локальном долговом рынке находятся вблизи исторических минимумов, и на рынке сформировался существенный запрос со стороны широкого круга эмитентов по выходу в осенний период.

"Мы ожидаем значительную активность эмитентов из числа регионов России. Стратегически уверенно реализуется, несмотря на пандемию, позиционирование финансовой инфраструктуры Москвы для облигационных займов иностранных эмитентов. Надеемся, что осенью состоится как минимум еще одно размещение иностранных государственных облигаций", — сказал он.

"Мы ожидаем сохранения высокой активности на долговых рынках как минимум до середины октября, и надеемся увидеть и новые рекордные ставки, и новые инструменты", — отметила Гороховская.

РЫНОК КАПИТАЛА

На российском рынке капитала осень началась с успешной сделки, в ходе которой АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) выставили на продажу все принадлежащие им акции "Детского мира".

"Безусловно, после затишья в период самоизоляции и пандемии, начало осеннего периода стало достаточно активным. В начале 2020 года в России было запланировано около десяти IPO/SPO компаний из разных секторов экономики (ИТ, финтех, ритейл и прочие), но, по понятным причинам, размещения отложились. В настоящее время рынок научился жить в режиме окон, и мы наблюдаем постепенное возобновление работы над данными сделками на фоне снижения волатильности на рынках акционерного капитала", — говорит начальник управления продаж инвестиционных продуктов "Московского кредитного банка" Рита Рубежная.

По ее словам, сигналы оживления видны уже сейчас. Так, в секторе после значительного роста цен на золото произошли продажи долей в Polymetal и Highland Gold Mining, РКИФ и АФК "Система" полностью продали свои пакеты акций в "Детском мире" в ходе нескольких раундов, а "М.Видео-Эльдорадо" объявило о желании провести SPO.

"При этом мы видим сохраняющийся спрос на российский риск со стороны международных инвесторов даже в текущих непростых условиях. Например, недавнее размещение "Детского мира" — более 55% книги заявок на их акции было подписано международными фондами из Европы, Америки и Азии. В ближайшие несколько месяцев ожидаются дополнительные объявления о проведении SPO, над одним из которых МКБ уже начал работу в качестве организатора. Что касается IPO, вероятнее всего, мы увидим размещения в следующем году", — считает она.