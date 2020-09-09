МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 111,737 миллиарда рублей при спросе в 207,148 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,245% от номинала, средневзвешенная цена — 96,2691% от номинала. Выручка от размещения составила 108,461 миллиарда рублей.

На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске — 46,769 миллиарда рублей.