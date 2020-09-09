МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду в рамках коррекции, восстанавливаясь после вчерашнего обвала бирж на 2-4%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,66%, до 27707 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,62%, до 11237,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 3365,62 пункта.

Во вторник американские биржи продолжили падение, которое началось в конце прошлой недели. По итогам торгов индексы потеряли 2-4%, в лидерах падения NASDAQ.

Акции Tesla дорожают на предварительных торгах почти на 7% после обвала на 21% накануне, бумаги Apple растут в цене на 6% после вчерашнего падения на 6,7%. При этом акции Tiffany & Co. дешевеют на предторгах на 9% после сообщений о том, что компания выдвинула иск французской LVMH (Moet Hennessy-Louis Vuitton) за задержку сделки по слиянию.

Инвесторы также ожидают публикации ряда статданных позднее на этой неделе. В четверг минтруда США обнародует данные по числу заявок на пособие по безработице. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю показатель снизился на 35 тысяч, до 846 тысяч заявок. В пятницу минтруда США также обнародует данные по инфляции в стране. Эксперты прогнозируют ускорение инфляции в США в августе до 1,2% в годовом выражении.