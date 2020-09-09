МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в среду корректируется вверх на фоне удорожания нефти и роста западных фондовых индексов.

Попытки роста (после обновления в среду минимума с апреля) ценового индекса государственных облигаций Мосбиржи добавляет поддержки рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.04 мск снижается на 38 копеек, до 75,91 рубля, курс евро — на 44 копейки, до уровня 89,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль растет против основных резервных валют, корректируя снижение предыдущих дней.

Ранее в среду Минфин России разместил на аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 111,737 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 207,148 миллиарда.

Позитивный для рубля сигнал приходит и от повышения индекса государственных облигаций RGBI, который сегодня оттолкнулся от минимума с апреля.

"По всей видимости, поддержка рынку ОФЗ и, соответственно, рублю приходит со стороны "нерезов", на фоне проходящих сегодня аукционов Минфина по размещению ОФЗ", — считает Роман Наумов из BCS Global Markets.

Отскок котировок нефти (после обвала накануне к минимумам с середины июня) выше психологически значимой отметки также поддерживает курс рубля. Так, фьючерсы на сорт Brent днем растут на 1%, до 40,2 доллара за баррель.

Основные западноевропейские биржевые индексы растут на 0,3-0,7%, главные американские фондовые фьючерсы — на 0,3-1,3%. Инвесторы корректируют обвал предыдущего дня.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти упала к уровню 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Большинство "развивающихся" валют в начале дня находилось под умеренным давлением, но затем ситуация в секторе улучшилась, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Правда, все большее беспокойство вызывает ситуация с турецкой лирой, которая пятую сессию подряд обновляет исторический минимум к доллару, добавляет он.

" Однако пока это движение далеко от лавинообразной девальвации и носит контролируемый характер. Российский долговой рынок предпринимает сдержанные попытки переломить негативную тенденцию. Рубль сумел удержаться от сильного снижения. Уровни вчерашних максимумов теперь могут выступить техническими препятствиям для роста доллара (76,6 рубля) и евро (90,26 рубля). Ближайшими целями для коррекции доллара может стать отметка 75,56 рубля, для евро — 89 рублей", — оценил Бабин.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула еще раз, что пространство для снижения ключевой ставки остается, хотя регулятору еще предстоит оценить, когда и надо ли вообще снижать её, отмечает Юрий Попов из Sberbank Investment Research. По-видимому, эта фраза отражает сомнения регулятора в том, что на предстоящем в сентябре заседании он снизит ставку, рассуждает он.

"С другой стороны, по ее словам, хотя вероятность дальнейшего понижения ставки на последующих заседаниях остается, возможность этого регулятор рассмотрит позднее. Набиуллина вновь заверила рынок, что пересмотр цели по инфляции не стоит на повестке дня. Это теоретически предполагает, что ставка может быть все же опущена значительно ниже текущего уровня с целью удержать инфляцию вблизи целевого значения, при этом мы полагаем, что для регулятора сохранение инфляционного ориентира без изменений является принципиальной позицией", — заключил Попов.