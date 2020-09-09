МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Московская биржа предоставила Чикагской товарной бирже (CME) возможность использовать валютные фиксинги "доллар — рубль" и "евро — рубль", рассчитываемые на 12.30 мск, сообщается на сайте биржи.

"Это будет способствовать расширению использования валютных фиксингов Московской биржи зарубежными банками и их клиентами на глобальном рынке и усилению их роли в качестве основного валютного бенчмарка российского рубля", — поясняет биржа.

Ранее, в 2016 году, Московская биржа заключила соглашение с СМЕ Group, согласно которому Чикагская товарная биржа использует фиксинг Московской биржи на курс "доллар – рубль" для расчетов по фьючерсным и опционным контрактам на рубль, торгуемым на СМЕ.

Московская биржа рассчитывает семейство валютных фиксингов на курсы "доллар – рубль", "евро – рубль" и "юань – рубль", необходимых для расчета и исполнения рублевых конверсионных беспоставочных форвардов и опционов (NDF, NDO), а также фиксинги на сделки "валютный своп" по операциям "доллар – рубль" со сроками от недели до года. А на основе MOEX USD/RUB FX Fixing рассчитывается цена исполнения фьючерсного контракта на курс доллара, торгуемого на Московской бирже.