МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на весь лимит остатков, доступных для размещения в этом выпуске, — 46,769 миллиарда рублей, при спросе в 101,427 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 98,54% от номинала, средневзвешенная цена — 98,6341% от номинала. Выручка от размещения составила 46,351 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 111,737 миллиарда рублей при спросе в 207,148 миллиарда.