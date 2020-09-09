МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду слабо снижается по индексу Мосбиржи и при этом поднимается по индексу РТС на фоне коррекционного роста отечественной валюты, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.33 мск снижался на 0,21% — до 2882,76 пункта, индекс РТС поднимался на 1,07%, до 1202,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 69 копеек, до 75,59 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 89,31 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent корректируется вверх и поднимается на 0,43%, до 39,95 доллара за баррель.

Европейские индексы растут на 1-1,36%, основные индексы рынка акций США поднимаются на 0,91-1,85%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Polymetal падали в среду на 4,5%, до 1861 рубля — минимума с 12 августа после сообщения о продаже пакета акций золотодобытчика банком "Открытие". К текущему моменту акции компании снижаются на 2,14%.

Банк "Открытие" продал 16 миллионов акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, по цене 1,9 тысячи рублей за бумагу (всего примерно на 30,4 миллиарда рублей) при цене закрытия вторника на уровне 1948,1 рубля, сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

Также под давлением и акции других золотодобытчиков — обыкновенные акции "Селигдара" (-2,68%) и акции "Полюса" (-2,41%), при этом акции Petropavlovsk умеренно поднимаются на 0,37%.

Кроме того, среди лидеров снижения – депозитарные расписки Х5 (-2,33%), акции "Магнита" (-1,74%,) ЛСР (-1,47%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,31%) и акции "Норникеля" (-1,16%).

В лидерах роста — бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 2,4%, обыкновенные акции – на 3,43%), акции "М.Видео" (2,49%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,33%), акции "Обуви России" (2,23%), ММК (2,1%), а также акции "Русгидро" (1,9%), "Северстали" (1,85%) и "Интер РАО" (1,67%).

"В акциях "Газпрома" скромный рост на 0,5% на новостях о том, что поставки в июле-августе в Китай выросли до 12 миллионов кубометров в сутки. Впрочем, для "Газпрома" пока более важным остаётся новостной поток, поступающий из Европы. Польша предложила европейцам вложиться в трубопровод Baltic Pipeline, который будет транспортировать газ из Норвегии", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 2870 пунктов, немного ниже установленного вчера месячного минимума, у индекса РТС аналогичное техническое препятствие соответствует новому четырехмесячному минимуму 1174 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Пока вероятней выглядит попытка развития более серьезного восходящего движения, однако в случае ухудшения ситуации на мировых рынках мы можем проверить на прочность ближайшие поддержки", — добавляет он.

Основным фактором движения всех рынков будет выступать развитие геополитических тенденций, в первую очередь связанных с отношениями между США и Китаем, добавляет аналитик. Для нас также важна внешнеполитическая ситуация, которая пока угрожает новыми санкционными мерами, также обращает внимание он.

Российский рынок приостановил падение, но пока коррекции вверх мешает укрепление рубля, указывает Кочетков из "Открытие Брокер".