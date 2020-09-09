МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США перешли к бодрому коррекционному росту после падения в течение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,71%, до 27719 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,51%, до 11228 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 1,02%, до 3369,62 пункта.

Обвал фондовых рынков США начался в четверг. За это время индекс DJIA потерял 5,4%, S&P 500 — 6,9%, а в лидерах падения NASDAQ, который за три торговых дня потерял около 10%. Соответственно, стоимость акций компаний технологического сектора восстанавливается в первую очередь. Бумаги Apple растут в цене на 3% после вчерашнего падения на 6,7%, акции Tesla дорожают на 9% после обвала на 21% накануне, бумаги Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon прибавляют 0,5-2,8%.

"Мы будем наблюдать коррекцию стоимости акций технологических компаний еще какое-то время", — заявил агентству Рейтер старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).

Тем временем акции Tiffany & Co. дешевеют на 9% после сообщений о том, что компания выдвинула иск против французской LVMH (Moet Hennessy-Louis Vuitton) за задержку процесса слияния.

Инвесторы также ожидают публикации ряда данных минтруда. Завтра министерство обнародует сведения о числе заявок на пособие по безработице. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю показатель снизился на 35 тысяч, до 846 тысяч заявок. А в пятницу минтруд представит данные об инфляции в стране. Эксперты прогнозируют её ускорение по итогам августа до 1,2% в годовом выражении.