ЛОНДОН, 9 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Акции британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижаются на 1,69% после сообщений о приостановке ею испытаний вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17.08 мск ценные бумаги теряли в цене 1,69%, опустившись до 82,07 фунта стерлингов. При этом основной индекс британского фондового рынка FTSE 100 в среду торгуется в "зеленой" зоне.

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.

В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.