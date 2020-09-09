МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на опасениях, вызванных сообщениями о приостановке испытаний вакцины от коронавируса британо-шведской AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,54%, или на 10,6 доллара, до 1953,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,31%, до 27,087 доллара за унцию.

Ситуация с коронавирусом снова вышла на первый план после сообщения британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca о приостановке ею испытаний вакцины от коронавируса из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

Старший вице-президент MKS SA Афшин Набави (Afshin Nabavi), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что основные факторы для роста цены золота по-прежнему сильны, хотя его стоимость могла упасть больше из-за роста курса доллара.

Трейдеры также ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет завтра. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.