МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару, в то время как инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1812 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1779 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,24%, до 93,22 пункта.

Трейдеры ждут заседания ЕЦБ в четверг. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.

Аналитики полагают, что по итогам заседания ЕЦБ евро может стать слабее к доллару. "Европейские страны действительно нуждаются в какой-то экономической помощи со стороны центрального банка, что сделает евро слабее по отношению к доллару", — отметил независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman), чье мнение приводит агентство Рейтер.