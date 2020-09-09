МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером усилил коррекционный рост против доллара и евро на фоне успешных размещений ОФЗ Минфином РФ.

Отскок вверх рынка нефти и западных фондовых индексов поддержал бодрое восстановление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.30 мск падал на 90 копеек до 73,38 рубля, курс евро — на 75 копеек до уровня 89,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в среду вечером уверенно растет против основных резервных валют, корректируя снижение предыдущих нескольких дней.

Позитивный для рубля сигнал пришел от повышения ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, который в среду с утра успел обновить минимум с апреля.

Поддержка пришла от удачных для Минфина РФ аукционов по размещению ОФЗ. Ведомство разместило бумаг на 158,5 миллиарда рублей при спросе 308,5 миллиарда.

Отскок рынка нефти (после обвала накануне к минимумам с середины июня) – выше психологически значимой отметки — также поддерживает курс рубля. Так, фьючерсы на сорт Brent вечером растут на 1,2% до 40,24 доллара за баррель.

Западноевропейские биржевые индексы поднялись в среду на 1,5-2,1%, американские фондовые индексы прибавляют вечером 1,7-2,4%. Инвесторы корректируют обвал предыдущего дня.

В итоге, доллар и евро падают на 0,8-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль демонстрирует уверенный отскок против обеих резервных валют, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Данный отскок может оказаться краткосрочным. Однако в базовом сценарии мы все же закладываем стабилизацию курса валют в четверг около 75,5 рубля за доллар и 89 рубля за евро, соответственно", — оценил он.

В целом рубль в предыдущие дни оказался под давлением целого ряда факторов, в числе которых — общее бегство от риска на глобальных рынках и падение цен на нефть, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Однако в уровни выше 75 рублей за доллар и 90 рублей за евро уже заложены геополитические риски, которые грозят новыми санкциями, полагает он.

"Дальнейшее укрепление зарубежных валют все еще возможно, пока не утихнет потенциально санкционная риторика с запада. Однако обновление максимумов ими мы все же рассматриваем в качестве маловероятного и совсем краткосрочного сценария. Мы полагаем, что рубль теряет гораздо больше на ожиданиях новых санкций, тогда как сами санкции, если и будут, то скорее всего окажутся точечными и не затронут финансовую систему РФ в целом, чего так в первую очередь боятся инвесторы", — сказал Кравченко.

В этом случае ситуация стабилизируется, и у рубля появится возможность отыграться за последние недели, резюмировал он.