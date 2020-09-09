МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 158,5 миллиарда рублей при совокупном спросе более 308 миллиардов, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 111,737 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,245% от номинала, средневзвешенная цена — 96,2691% от номинала. Спрос составил 207,148 миллиарда рублей, министерство удовлетворило в ходе аукциона 18 заявок.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на весь лимит остатков, доступных для размещения в этом выпуске, — 46,769 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 98,54% от номинала, средневзвешенная цена — 98,6341% от номинала. Спрос — 101,427 миллиарда рублей, министерство удовлетворило 126 заявок.

"В последние дни рынок ОФЗ вновь оказался под давлением как внешних, так и внутренних факторов. Среди внешних факторов можно отметить, прежде всего, усиление геополитических рисков, а также резкое падение нефтяных котировок, что в свою очередь отразилось на курсе рубля, снизив привлекательность рублевых активов. Среди внутренних факторов можно выделить озвученные планы Минфина по увеличению объемов заимствования на рынке ОФЗ до конца текущего года до 4,2-4,5 триллиона рублей, а также заявление главы ЦБ РФ о возможности возвращения Банка России к нейтральной ключевой ставке уже в среднесрочной перспективе", — сказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, суммарный спрос, который составил около 308,6 миллиарда рублей и стал вторым за всю историю результатом, был удовлетворен эмитентом на 51%, что соответствует общему объему размещения более 158,5 миллиарда рублей, что на 67% превысило необходимый для выполнения плана объем размещения в каждую среду до конца текущего месяца.

"При этом дисконт по цене, который был предоставлен эмитентом по дебютному выпуску ОФЗ-ПК 29013, не выглядит сверхвысоким с учетом более десятилетнего срока обращения и ценовых параметров обращения аналогичных, но более коротких выпусков ОФЗ-ПК. По выпуску ОФЗ-ПК 24021, который был размещен практически в полном объеме доступных остатков, дисконт по цене составил 0,06 процентного пункта к вторичному рынку, став минимальным значением (в два и более раз ниже) при всех размещениях данного выпуска", — отметил он.

По итогам размещений в июле и августе, а также двух аукционных дней в сентябре Минфин разместил гособлигации на общую сумму порядка 778,3 миллиарда рублей, выполнив на 77,8% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который установлен на уровне 1 триллиона рублей. Объем размещенных с начала года ОФЗ составляет 2,385 триллиона рублей.