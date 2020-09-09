МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно снизился по индексу Мосбиржи, на 0,44%, и при этом значительно вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,44% — до 2876,07 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1%, до 1201,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.55 мск среды снижается на 86 копеек, до 75,42 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 89,1 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,65%, до 40,04 доллара за баррель.