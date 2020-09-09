МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды ростом, в то время как инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,4%, до 6013,37 пункта. Французский CAC 40 увеличился также на 1,4%, до 5042,98 пункта, немецкий DAX — на 2,04%, до 13232,25 пункта.

Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.

Поддержку британскому FTSE 100 продолжает оказывать ослабление фунта в свете неопределенности вокруг Brexit. Более дешевая национальная валюта традиционно увеличивает доходы компаний-экспортеров, что повышает интерес к их бумагам на бирже. В понедельник власти страны начали информационную кампанию подготовки к торговым отношениям после окончания переходного периода в январе 2021 года.

"Европейские рынки и американские фьючерсы восстановились… после большого падения Уолл-Стрит накануне, когда акции технологических компаний упали из-за проблем с оценкой (их реальной — ред.) стоимости", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).