МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,71%, до 4,88 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,69%, до 144,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,48%, до 62,24 доллара, "Газпрома" — на 0,91%, до 4,55 доллара, "Газпром нефти" — на 1,2%, до 20,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 0,08%, до 26,04 доллара, "Северстали" — выросла на 2,63%, до 12,47 доллара, НЛМК — на 1,24%, до 21,16 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,74%, до 0,88 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,92%, до 11,49 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,21%, до 24 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,3%, до 5,47 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,36%, до 14,03 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,51%, до 2,69 доллара.