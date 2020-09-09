МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду умеренно снизился по индексу Мосбиржи и при этом значительно вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

В целом российские индексы поддержал отскок в ценах на нефть марки Brent и коррекция вверх на западных площадках, оценивают ситуацию аналитики.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,44% — до 2876,07 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1%, до 1201,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.41 мск среды снижается на 79 копеек, до 75,49 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 89,12 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,37%, до 41,12 доллара за баррель.

Европейские индексы выросли на 1,32-1,49%, основные индексы рынка акций США поднимаются на 1,91-2,99%.

Вчерашнее заявление действующего президента США Дональда Трампа о его намерениях в случае переизбрания на новый срок положить конец зависимости от китайского бизнеса усилили опасения по поводу эскалации экономического конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Тем не менее, после обвала последних дней подешевевшие активы уже начинают находить своих покупателей. Растущие европейские площадки, фьючерс на S&P500 и нефть удерживают российские акции от падения даже в условиях геополитической неопределенности последних недель", — добавляет аналитик.

С ним согласен Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом аналитик замечает, что российский фондовый рынок проигнорировал внешний фон и не смог продемонстрировать позитивную динамику по индексу Мосбиржи, что говорит в пользу отсутствия у игроков уверенности в возможности полноценного восстановления рынка и возвращения индекса выше 2900 пунктов.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Polymetal падали на 4,5%, до 1861 рубля — минимума с 12 августа после сообщения о продаже пакета акций золотодобытчика банком "Открытие". К закрытию торгов на основной сессии акции компании снизились в цене на 2,98%.

Банк "Открытие" продал 16 миллионов акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, по цене 1,9 тысячи рублей за бумагу (всего примерно на 30,4 миллиарда рублей) при цене закрытия вторника на уровне 1948,1 рубля, сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

Также под давлением и акции других золотодобытчиков — обыкновенные акции "Селигдара" снизились в стоимости на 1,84%, акции "Полюса" — на 2,59%, при этом акции Petropavlovsk выросли на 0,51%.

Кроме того, среди лидеров снижения – депозитарные расписки Х5 (-3,6%), депозитарные расписки Qiwi (-1,63%), акции "Магнита" (-1,54%,) ЛСР (-1,49%), акции "Норникеля" (-1,45%), а также акции "Новатэка" (-1,29%) и префы "Центрального телеграфа" (-1,11%).

В лидерах роста — акции "М.Видео" (3,33%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 3,07%, обыкновенные акции – на 1,97%), акции ММК (2,97%), "Обуви России" (2,67%), "Русгидро" (2,49%), а также акции "Северстали" (1,92%) и "Интер РАО" (1,85%).

В лидерах роста сегодня акции "Мечела", которые отскакивают вверх после затяжного падения последних недель, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Данный отскок, на взгляд аналитика, не приведет к смене нисходящего тренда. Бумаги продолжат снижаться в сентябре к уровням 61 рубль за штуку по префам и 57 рублей по обыкновенным акциям, полагает он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае продолжения позитивной динамики на внешних рынках индекс Мосбиржи может также выйти из фазы снижения и сделать попытку к росту, в ближайший день торги будут проходить вокруг отметки в 2900 пунктов, считает Бахтин из "БКС Премьер".

Техническая картина говорит, скорее, в пользу продолжения негативной динамики нашего рынка и возможности достижения ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Зварич из Промсвязьбанка.

Не исключено, что "медведи" попытаются продавить индекс Мосбиржи ниже 2850, но пока более вероятным выглядит консолидация на отметках 2890-2910 пунктов, считает Емельянов из "Фридом Финанс".