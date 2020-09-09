МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Европейский регулятор по защите персональных данных направил предварительное распоряжение американской Facebook о приостановке передачи данных своих пользователей в США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Регулятор Евросоюза по вопросам конфиденциальности направил Facebook предварительное распоряжение о приостановке передачи данных своих пользователей в США", — говорится в сообщении. Один из источников уточнил, что предварительное распоряжение было отправлено Ирландской комиссией по защите данных пользователей в Facebook в конце прошлого месяца.

Газета отмечает, что Facebook, вероятно, придется провести реорганизацию своего сервиса или временно прекратить обслуживание европейских пользователей. Источники уточнили, что ирландский регулятор дал Facebook время на реагирование до середины сентября. В случае невыполнения просьбы регулятор имеет право оштрафовать Facebook на сумму, составляющую 4% от годового дохода компании, то есть на 2,8 миллиарда долларов.

"Отсутствие безопасной, надежной и законной международной передачи данных может нанести ущерб экономике, а также предотвратить появление предприятий, основанных на данных ЕС", — приводит газета слова руководителя отдела политики и коммуникации Facebook Ника Клегга (Nick Clegg).

Соцсеть Facebook была основана Марком Цукербергом, тогда еще 19-летним американским студентом, в феврале 2004 года. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.