МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Двухкратное увеличение числа мошенничеств с использованием электронных средств платежа в 2020 году – это реальная проблема для банков, говорит директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов. При этом кредитные организации, как правило, не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества, а предлагают дополнительные страховые продукты от несанкционированных списаний со счетов клиентов.

Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков. Он отметил, что клиент может ознакомиться с параметрами страховки и принять любое решение о целесообразности ее приобретения.

"Иногда эти продукты менеджеры банков очень активно продают и уверяют, что от них нельзя отказаться. Такие случаи мисселинга фиксирует Центральный Банк. Клиент должен знать, что от подобных продуктов он вправе отказаться в течение "периода охлаждения" без каких-либо финансовых потерь", — добавил Каганов.

Чтобы ответить на вопрос, насколько полезна для гражданина дополнительная платная услуга, надо иметь в виду, что часть рисков мошенничества по законодательству уже переложена на кредитные организации, указывает руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт АРФГ Марат Сафиулин. То есть в случае несанкционированного, в том числе мошеннического, списания денег со счета банк обязан вернуть деньги клиенту, отметил он.

При этом возврат, по словам эксперта, произойдет при соблюдении двух условий. Первое — необходимо в течение одного дня после списания проинформировать банк, что оно было несанкционированным. Второе – клиент должен соблюдать порядок пользования картой. Таким образом, если гражданин стал жертвой скимминга в банкомате или транзакция была проведена с использованием данных, которые мошенники получили в банке или платежной системе, то деньги ему вернут.

Однако в большинстве случаев мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда человек сам передает мошенникам конфиденциальную информацию, рассчитывать на восстановление лимита за счет банка не стоит, пояснил Сафиулин.

"Надо очень внимательно изучить перечень страховых случаев в полисе, а главное — исключений. В некоторых случаях страховые договоры практически повторяют, но другими словами, девятую статью ФЗ "О НПС" (закон о Национальной платежной системе – ред.). В этом случае страховка для вас – пустышка, а для банка — дополнительная накрутка денег с добропорядочных клиентов", — отметил эксперт.

Если клиент банка внимательно отслеживает все движения по карточному счету, не злоупотребляет покупкой товаров в неизвестных интернет-магазинах, аккуратно пользуется системами удаленного управления счетами, способен распознать "социальных инженеров" и не держит на расчетных и карточных счетах крупных сумм, то, скорее всего, дополнительное страхование банковской карты ему не нужно, считает Сафиулин.