МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару в четверг утром на ожиданиях инвесторами решений и комментариев Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам его заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1826 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,15 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 93,17 пункта.

Трейдеры ждут заседания ЕЦБ, которое пройдет позднее в четверг. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.

Особое внимание рынков будет уделено пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард по итогам заседания и ее комментариям о том, как рост евро до двухлетнего максимума в этом месяце повлиял на перспективы инфляции и экономического роста.

"ЕЦБ — однозначно крупнейшее событие на этой неделе, и на карту поставлено очень многое…. Совсем недавно ЕЦБ преуменьшил значение инфляции, но я хочу увидеть, как Лагард подойдет к этому на своей пресс-конференции. Это определит, в каком направлении пойдет евро", — отметил агентству Рейтер генеральный менеджер по торговле Sumitomo Mitsui Bank Масару Исибаси (Masaru Ishibashi).