15:00 мск

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Банк России — онлайн-пресс-конференция заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина "Проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 и на период 2022-2023" /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/