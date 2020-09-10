МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август) 13% 44% (факт)
14:45 EUR Еврозона — Заявление по итогам заседания ЕЦБ по монетарной политике    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (сентябрь) 0% 0%
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (сентябрь) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 0,5% 0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 881 тыс 846 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 0,6% 0,2%
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -9,362 млн барр -1,335 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,11 млн барр 0,391 млн барр
19:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема /с 03.06.2020/    
20:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB Банк России — онлайн-пресс-конференция заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина "Проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 и на период 2022-2023" /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.09) 591,8 млрд долл (на 28.08)  
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август    
  RUB Газпром — СД (скорректированная программа инвестиций на 2020)    
  RUB Petropavlovsk Plc (ГК Петропавловск) — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Petropavlovsk Plc (ГК Петропавловск) — День инвестора    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за август 2020    