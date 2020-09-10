События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 сентября
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август)
|13%
|44% (факт)
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по итогам заседания ЕЦБ по монетарной политике
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (сентябрь)
|0%
|0%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (сентябрь)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|0,5%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|881 тыс
|846 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|0,6%
|0,2%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-9,362 млн барр
|-1,335 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,11 млн барр
|0,391 млн барр
|19:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема /с 03.06.2020/
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|Банк России — онлайн-пресс-конференция заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина "Проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 и на период 2022-2023" /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.09)
|591,8 млрд долл (на 28.08)
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август
|RUB
|Газпром — СД (скорректированная программа инвестиций на 2020)
|RUB
|Petropavlovsk Plc (ГК Петропавловск) — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Petropavlovsk Plc (ГК Петропавловск) — День инвестора
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за август 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200910/832009317.html