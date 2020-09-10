Рубль снижается против доллара и евро на неуверенной динамике рынка нефти
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается с утра в четверг против доллара и евро, отыгрывая неуверенную конъюнктуру рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск рос на 10 копеек, до 75,43 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 89,16 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,3%, до 40,68 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200910/832009630.html